Inter-Libertas Firenze si Sfiorò la Retrocessione | Lo Spareggio del 1922

Mentre la storia dei nerazzurri è costellata da successi, sia della Grande Inter che del Triplete, c’è un episodio meno noto e decisamente più drammatico, che si annida negli anni pionieristici del club: ossia il rischio concreto di retrocessione nella stagione 1921-1922. Un evento, oggi, impensabile per una delle squadre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter-Libertas Firenze, si Sfiorò la Retrocessione: Lo Spareggio del 1922

