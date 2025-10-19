Inter-Libertas Firenze si Sfiorò la Retrocessione | Lo Spareggio del 1922

Ilprimatonazionale.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre la storia dei nerazzurri è costellata da successi, sia della  Grande Inter che  del Triplete, c’è un episodio meno noto e decisamente più drammatico, che si annida negli anni pionieristici del club: ossia il rischio concreto di retrocessione nella stagione 1921-1922. Un evento, oggi, impensabile per una delle squadre L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

inter libertas firenze si sfior242 la retrocessione lo spareggio del 1922

© Ilprimatonazionale.it - Inter-Libertas Firenze, si Sfiorò la Retrocessione: Lo Spareggio del 1922

Contenuti che potrebbero interessarti

Inter, Handanovic: 'Dopo Firenze non è cambiato molto...' - Samir Handanovic, portiere dell'Inter, parla ai microfoni di Sky Sport 24: "La vittoria di Firenze non significa ancora niente, come tutte le vittorie ha dato sicuramente un po' piu' di entusiasmo, ma ... Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Inter Libertas Firenze Sfior242