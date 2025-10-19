Inter la carica di Chivu e l’aggancio alla vetta

I ragazzi sisono calati nella realtà del campionato L' Inter si prende la vetta e conquista tre punti fondamentali all'Olimpico. Gli uomini di Chivu si aggiudicano il big match con la Roma e agganciano in testa sia i giallorossi che il Napoli, uscito sconfitto dalla trasferta contro il Torino.

La carica di #Bonny a ITV: "Siamo l'Inter e dobbiamo andare fino in fondo in ogni competizione"

Svilar carica la Roma: "L'affetto dei tifosi è stato decisivo. Non temiamo nessuno, nemmeno l'Inter."

Chivu si è già preso l'Inter: "Meglio di Simone Inzaghi" - Terza vittoria consecutiva per l'Inter di Cristian Chivu tra campionato e Champions League: arrivano i primi elogi per il tecnico

La ricetta di Chivu: la difesa cambia, il risultato no. L'Inter fa 3 su 3 mai con la stessa squadra - Nelle ultime tre sfide l'allenatore nerazzurro non ha mai schierato la stessa retroguardia, portiere compreso

L'Inter di Chivu torna a vincere in Serie A: Dimarco sblocca poi autogol Muharemovic, Sassuolo ko - In apertura di partita la prima grande occasione per l'Inter è un assolo di Carlos Augusto, abile a dribblare mezza difesa ospite e a concludere verso la porta avversaria, salvo poi trovare la pronta