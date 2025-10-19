Inter guarda che Mkhitaryan | Chivu sorride

Una nuova settimana sta per cominciare ed in casa Inter il morale è alle stelle. I nerazzurri sono infatti reduci dalla fondamentale vittoria per 1-0 con la Roma, grazie alla rete di Ange-Yoan Bonny. Una prestazione a due facce, tra tecnica nel primo tempo e tenacia nella ripresa. L’obiettivo è quello di rimanere sulla retta via come dimostrato nelle ultime settimane, in cui la squadra ha dimostrato di avere spessore mentale. La Beneamata deve ora preparare la gara con l’Union Saint-Gilloise, in programma martedì 21 ottobre alle ore 21:00 al Lotto Park per il terzo turno del girone unico di Champions League. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, guarda che Mkhitaryan: Chivu sorride

