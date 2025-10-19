Inter e Marsiglia vincono dopo aver capitalizzato gli errori delle rivali

2025-10-18 23:29:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Serie A. L’Inter è salita in testa alla classifica di Serie A per differenza reti dopo la vittoria per 1-0 sulla Roma allo Stadio Olimpico. Ange-Yoan Bonny ha segnato al sesto minuto e si è rivelato sufficiente perché i finalisti battuti della Champions League della scorsa stagione resistessero per raccogliere tutti e tre i punti e sostituire il Napoli in testa alla classifica. L’occasione si è presentata all’Inter dopo che, all’inizio della giornata, il Napoli era stato sconfitto per 1-0 contro il Torino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com