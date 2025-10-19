Un’altra giornata di campionato sta per giungere al termine e l’Inter può sorridere. Nella serata di ieri 18 ottobre, infatti, i nerazzurri hanno battuto per 1-0 la Roma grazie alla rete di Ange-Yoan Bonny, mettendo così in cascina 3 punti di raro peso. Una prestazione di tecnica nel primo tempo e carattere nella ripresa, che non può che soddisfare l’ambiente ma soprattutto Cristian Chivu. L’obiettivo è quello di rimanere su questa strada anche in Champions League. La Beneamata starebbe iniziando a prepararsi in vista della gara con l’Union Saint-Gilloise, in programma martedì 21 ottobre alle ore 21:00 al Lotto Park. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

Inter, Curva Nord di rientro: Fiorentina data da cerchiare