Inter celebra Valentino Rossi sui social | Storico Valentino dopo 17 anni torna a vincere a Indianapolis! – FOTO

Inter News 24 Inter festeggia il traguardo di Valentino Rossi sui social1 Le parole di stima nei confronti dell’ex Campione del Mondo. L’ Inter ha voluto rendere omaggio a Valentino Rossi per il suo nuovo trionfo internazionale, pubblicando un messaggio di congratulazioni sul profilo ufficiale X (Twitter). Il club nerazzurro, sempre attento alle imprese degli sportivi italiani nel mondo, ha celebrato il successo del campione di Tavullia e del suo team WRT nella prestigiosa 8 Ore di Indianapolis, valida per il campionato GT World Challenge. STORICO VALENTINO? Dopo 17 anni vittoria a Indianapolis??? Complimenti @ValeYellow46 e all’equipaggio del @followWRT per la vittoria nella 8 Ore? @IntercontGTC #Indy8H? — Inter?? (@Inter) October 19, 2025 Nel post, accompagnato da un’emoticon di applauso e una bandiera a scacchi, la società milanese ha scritto: «STORICO VALENTINO? Dopo 17 anni vittoria a Indianapolis??? Complimenti @ValeYellow46 e all’equipaggio del @followWRT per la vittoria nella 8 Ore!». 🔗 Leggi su Internews24.com

