Inter Bonny colpisce ancora | Chivu trova la vetta

Un inizio di campionato a rilento, ma adesso l’Inter di Cristian Chivu ha messo il turbo: sono sei le vittorie consecutive tra Serie A e Champions League e l’aggancio alla vetta con 15 punti ( complice anche la sconfitta del Napoli a Torino) servirà ai nerazzurri per iniziare a pensare in grande anche in questa stagione. Niente Lautaro o Thuram, adesso il vero protagonista è uno e si chiama Ange-Yoann Bonny, già a quota tre gol. Un primo tempo da lode, complici anche i dettami di Chivu che fa della verticalità il suo mantra per eccellenza; è infatti un pallone propizio tra i piedi di Barella a cercare in avanti proprio l’ex Parma che sorprende la difesa romana sul filo del fuorigioco e segna il gol vittoria. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, Bonny colpisce ancora: Chivu trova la vetta

