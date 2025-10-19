Inter Barella e Bastoni su Akanji | Giocatore folle

Il weekend sta per concludersi e l’Inter può trarre solo aspetti positivi dall’ultima giornata di campionato. Nella serata di ieri 18 ottobre, infatti, i nerazzurri sono riusciti a vincere per 1-0 con la Roma in trasferta, espugnando lo stadio Olimpico. Un successo fondamentale, al termine di una prestazione di tecnica, cuore e carattere. Cristian Chivu può mettere in cascina 3 punti pesanti, salendo così in testa alla classifica al pari della Lupa e del Napoli. La Beneamata è riuscita a primeggiare in un big match, dimostrando di aver compiuto notevoli passi in avanti nell’arco delle ultime settimane. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

