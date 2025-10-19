Inter Akanji al top contro la Roma Lo spogliatoio lo esalta | Giocatore folle

Calcionews24.com | 19 ott 2025

. L’ex City ha già convinto tutti in nerazzurro La marcia dell’Inter non conosce ostacoli. I nerazzurri centrano la sesta vittoria consecutiva in campionato, espugnando un campo difficile come l’Olimpico e battendo la Roma. Un successo di misura, sofferto ma pesantissimo, che consolida il primato della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

