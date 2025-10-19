Intelligenza Artificiale OCSE Talis | 1 4 dei docenti la usa

L'indagine internazionale OCSE TALIS 2024 fotografa l'adozione delle nuove tecnologie nella scuola italiana. Emerge un quadro cauto: solo il 25% dei docenti utilizza strumenti di Intelligenza Artificiale nel proprio lavoro, un dato inferiore alla media OCSE (36%). L'indagine, basata su percezioni auto-riferite, evidenzia anche un uso marginale della didattica digitale post-pandemia.Didattica digitale: un'eredità pandemica poco raccoltaLa crisi sanitaria globale ha imposto una rapida accelerazione verso l'apprendimento a distanza. Molti sistemi educativi internazionali hanno integrato modalità online o ibride nelle loro pratiche correnti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

