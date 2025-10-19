Insetti nel pane a scuola il comitato genitori all' assessore Toppetti | Non serve la prova fisica lo dice il regolamento

Ilpescara.it | 19 ott 2025

Tra l’assessore alla Pubblica istruzione e il comitato mensa dei genitori ormai, come è ben noto, lo scontro è aperto e ora, oltre che sul fronte della qualità, lo scontro si sposta anche su quello dei regolamenti dopo che l’assessore ha definito “sedicente” quel comitato che non sarebbe. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

