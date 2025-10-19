Insetti e malattie servono nuove strategie

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tenere alta l’attenzione sui vettori senza creare allarmismo. Ormai il cambiamento climatico ha influenzato la prolificazione degli insetti portatori di varie malattie che colpiscono uomo e animale. Quindi si può solo vedere verso una sola direzione: modello One Health, una catena indissolubile per creare una linea di benessere fra uomo, animale e ambiente. Al Cemivet è stato fatto il punto sulla situazione delle malattie e arbovirosi con un evento di formazione dal titolo "Allerta vettori: le nuove minacce infettive per animali e ambiente", evento risultato sold out in appena 48 ore dall’apertura delle iscrizioni e che ha portato in Maremma oltre 80 professionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

insetti e malattie servono nuove strategie

© Lanazione.it - Insetti e malattie, servono nuove strategie

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

insetti malattie servono nuoveInsetti e malattie, servono nuove strategie - Ormai il cambiamento climatico ha influenzato la prolificazione degli insetti ... Secondo lanazione.it

Malattie trasmesse dagli insetti, come proteggersi dal contagio - Si tratta delle nuove forme di contagio veicolate dalle zanzare nei mesi estivi. Da notizie.tiscali.it

Zanzare, da insetti fastidiosi a vettori di malattie. Ecco cosa puoi fare per proteggere la tua salute - Con il cambiamento climatico e la diffusione anche in Italia e in Europa di virus tropicali potenzialmente pericolosi, è ... quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Insetti Malattie Servono Nuove