Tenere alta l’attenzione sui vettori senza creare allarmismo. Ormai il cambiamento climatico ha influenzato la prolificazione degli insetti portatori di varie malattie che colpiscono uomo e animale. Quindi si può solo vedere verso una sola direzione: modello One Health, una catena indissolubile per creare una linea di benessere fra uomo, animale e ambiente. Al Cemivet è stato fatto il punto sulla situazione delle malattie e arbovirosi con un evento di formazione dal titolo "Allerta vettori: le nuove minacce infettive per animali e ambiente", evento risultato sold out in appena 48 ore dall’apertura delle iscrizioni e che ha portato in Maremma oltre 80 professionisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Insetti e malattie, servono nuove strategie