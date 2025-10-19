Insetti da incubo dimezzata la produzione di olio extravergine dei laghi | tutta colpa della mosca delle olive

Brescia, 19 ottobre 2025 – Annata difficile per l’olio dei laghi lombardi Dop e in generale per l’olio extravergine di oliva bresciano. La p roduzione di olive è ridotta al minimo in una provincia che l’anno scorso ha prodotto 50mila quintali di olive e 427mila litri di olio (che diventano 56mila e 480mila in Lombardia) nei 1.945 ettari di oliveti (2.370 in regione). “Non ce lo aspettavamo, ma purtroppo con il tempo non si può mai sapere – spiega Simone Frusca, responsabile del settore olio di Coldiretti –. Siamo partiti bene con una buona fioritura e una buona allegagione. Fino ad agosto gli auspici sono stati buoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

