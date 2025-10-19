Inseguiti dal titolare dopo il furto nel negozio | due uomini in manette

Sabato la Polizia di stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di due uomini per furto aggravato in concorso. I due - cittadini di poco più di vent’anni, l’uno di nazionalità colombiana e l’altro peruviana - sorpresi ad asportare illegittimamente merce da un locale commerciale, sono stati in un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

