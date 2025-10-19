Insegnante a 21 anni supera il concorso e passa alla cattedra | Si sente la poca differenza di età ma c’è rispetto La storia di Libera

"La gioia di un papà per il successo di sua figlia al concorso PNRR2": così Alessandro Panarella, docente anche lui, scrive alla nostra redazione per condividere la soddisfazione per la figlia, Libera Maria, che a soli 21 anni è riuscita a ottenere il ruolo come insegnante tecnico pratico, classe di concorso B017. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

