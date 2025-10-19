Infortunio Zhegrova quali sono le condizioni dell’esterno della Juve? Il club usa la massima prudenza per recuperarlo | e verso il Real Madrid… Ultime

Infortunio Zhegrova, quali sono le condizioni dell’esterno della Juve? Tutti gli aggiornamenti su uno degli ultimi acquisti. Un’altra tegola, un’altra assenza pesante. L’emergenza in casa Juventus non si ferma e, dopo i lunghi stop di Bremer e Cabal, si ferma anche Edon Zhegrova. Il talento kosovaro non sarà della partita contro il Como e la sua presenza è in forte dubbio anche per la supersfida di Champions League contro il Real Madrid. A confermare l’assenza è stato lo stesso Igor Tudor in conferenza stampa. Come riportato da Tuttosport, non si tratta di un problema banale. Quello che ufficialmente è un “fastidio in zona pube, esteso fino all’anca”, è in realtà un problema che si trascina dalla scorsa stagione: una pubalgia che ne ha frenato l’ascesa e che ora è tornata a farsi sentire. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Zhegrova, quali sono le condizioni dell’esterno della Juve? Il club usa la massima prudenza per recuperarlo: e verso il Real Madrid… Ultime

