Dall’infermeria stanno tornando tutti quei calciatori che rappresentano un valore aggiunto importante per il Napoli. Quello di Alessandro Buongiorno era atteso, soprattutto per ridare alla difesa azzurra una pedina importante. Ora tocca ad Amir Rrahmani, ci sono novità importanti in tal senso. Napoli, rientro Rrahmani: importanti novità in vista. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, non sarebbe poi cosi lontano il ritorno in campo del difensore kosovaro. La rosea punta su una data in particolare per rivedere Rrahmani in campo. “Conte spera di recuperare almeno Rrahmani per l’Inter, dopo aver ritrovato ieri Buongiorno. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortunio Rrahmani, svolta sul rientro: novità importante per Conte