Infortunio per il calciatore Falco del Cardito Calcio | la solidarietà dei Rangers Qualiano

Durante la partita tra Rangers Qualiano 1998 e Cardito Calcio, il giocatore Falco è stato trasportato in ambulanza. Il presidente dei Rangers esprime vicinanza e augura pronta guarigione. Durante l’incontro di campionato tra Rangers Qualiano 1998 e Cardito Calcio, uno scontro di gioco ha provocato un serio infortunio al calciatore Falco, costretto a lasciare il campo a bordo di un’ambulanza. La gara, molto sentita da entrambe le squadre, si era svolta in un clima di sportività e determinazione, risultando importante sia per il morale che per la classifica. Appresa la notizia dell’intervento chirurgico, il presidente dei Rangers Qualiano, Gennaro Scamardella, ha espresso pubblicamente la propria vicinanza al giocatore infortunato e alla società Cardito Calcio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it