Infortunio Miretti quando tornerà a disposizione il centrocampista bianconero? Importanti novità dalla Continassa | svelate le sue condizioni

Infortunio Miretti, quando tornerà a disposizione il centrocampista? Tutti gli aggiornamenti sul bianconero. In un momento a dir poco complicato sul fronte degli infortuni, con una difesa decimata dagli stop di Bremer, Cabal e l’ultimo di Zhegrova, per Igor Tudor arriva finalmente una buona notizia. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Miretti è pronto a tornare: il suo rientro in gruppo è ormai imminente. Il giovane centrocampista della Juventus, assente da inizio campionato, vede la luce in fondo al tunnel. Secondo il quotidiano, il suo rientro definitivo in squadra avverrà la prossima settimana, subito dopo la trasferta di Como in programma alle 12:30. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

