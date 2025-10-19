Infortuni Hojlund e McTominay sensazioni opposte | solo uno in campo contro il PSV
La partita del Napoli in casa del Torino porta due brutte notizie: alla bruciante sconfitta, infatti, si aggiungono anche i guai fisici per Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Al termine della gara, Antonio Conte ha chiarito la natura dei loro problemi, cioè una botta alla caviglia sinistra (con sei punti di sutura) per lo scozzese e affaticamento muscolare al quadricipite per il danese. Dei due, quello che crea più preoccupazioni è purtroppo McTominay. Psv-Napoli, le ultime sugli infortunati. Secondo Sky Sport, il recupero di McTominay per Psv-Napoli è praticamente impossibile. Sembra, infatti, davvero molto difficile che lo scozzese possa scendere in campo con i punti di sutura e punterà a recuperare per la gara contro l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Scopri altri approfondimenti
?Le parole di #conte sugli infortuni di #hojlund e #mctominay #napoli #fantacalcio - X Vai su X
?Antonio Conte in conferenza stampa dopo Torino - Napoli: Se qualcosa che la preoccupa, prendete molti più gol rispetto all'anno scorso. Ci chiarisce gli infortuni dell'ultim'ora di Hojlund e McTominay? "Se stavano qua, è perchè c'era l'intenzione di farli gio - facebook.com Vai su Facebook
FLASH | Napoli, infortuni Hojlund e McTominay: le prime sensazioni e le tempistiche - Due assenze pesanti per il Napoli: le prime sensazioni sugli infortuni di Hojlund e McTominay ... Secondo fantamaster.it
McTominay-Hojlund, recupero-lampo? Sensazioni opposte in vista di PSV-Napoli - Il Napoli deve fare i conti con una nuova emergenza infortuni dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato, maturata contro il Torino. Da tuttonapoli.net
Napoli, quando rientrano McTominay e Hojlund? Uno può può farcela col PSV, l’altro… - Le ultime sulle condizioni dei due big infortunati Piove sul bagnato in casa Napoli. Secondo calcionews24.com