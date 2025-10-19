Infortuni Hojlund e McTominay sensazioni opposte | solo uno in campo contro il PSV

La partita del Napoli in casa del Torino porta due brutte notizie: alla bruciante sconfitta, infatti, si aggiungono anche i guai fisici per Scott McTominay e Rasmus Hojlund. Al termine della gara, Antonio Conte ha chiarito la natura dei loro problemi, cioè una botta alla caviglia sinistra (con sei punti di sutura) per lo scozzese e affaticamento muscolare al quadricipite per il danese. Dei due, quello che crea più preoccupazioni è purtroppo McTominay. Psv-Napoli, le ultime sugli infortunati. Secondo Sky Sport, il recupero di McTominay per Psv-Napoli è praticamente impossibile. Sembra, infatti, davvero molto difficile che lo scozzese possa scendere in campo con i punti di sutura e punterà a recuperare per la gara contro l’Inter. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

