Infinito Valentino Rossi l’ennesimo capolavoro di un campione che è già leggenda

Diciassette anni dopo l'ultimo successo sul mitico circuito di Indianapolis, Valentino Rossi torna a trionfare. Nel 2008, il "Dottore" aveva conquistato la gara di MotoGP dopo un duello epico con Nicky Hayden, interrotto solo dalla pioggia. Oggi, sulla stessa pista americana, scrive un nuovo capitolo della sua storia, questa volta al volante di una quattro ruote. Un ritorno da campione. Rossi torna sul gradino più alto del podio nella 8 Ore di Indianapolis, al volante della BMW M4 GT3 Evo del team WRT, insieme ai compagni Charles Weerts e Kelvin van der Linde. Un successo che conferma come la passione e la classe pura non abbiano età.

