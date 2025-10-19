India un mare di luci per il Diwali | record mondiale di lampade accese
In India sono iniziate le celebrazioni dell’annuale festival hindu delle luci, il Diwali: acceso un numero record di 2,61 milioni di lampade di terracotta lungo le rive del fiume Saryu ad Ayodhya, città del nord del Paese in cui si ritiene che sia nato il venerato dio Rama e dove egli fece ritorno dopo 14 anni di esilio. Un team del Guinness World Records ha consegnato i certificati al capo del governo dello stato dell’Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, riconoscendo il numero senza precedenti di lampade, che ha superato i 2,51 milioni dell’anno scorso. Il Diwali è la festa più importante dell’anno in India, in particolare per la maggioranza hindu: viene celebrata socializzando e scambiandosi doni con i propri cari. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tramonto su Castello Maniace A Siracusa, quando il sole cala, il Castello Maniace si veste di luce dorata e il mare ne riflette la bellezza. I fichi d’India in primo piano raccontano tutta l’anima autentica della Sicilia. Foto di @maurizioformati SiciliaFanpage© - facebook.com Vai su Facebook
India, un mare di luci per il Diwali: record mondiale di lampade accese - (LaPresse) In India sono iniziate le celebrazioni dell’annuale festival hindu delle luci, il Diwali: acceso un numero record di 2,61 milioni ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Diwali, la festa indiana delle luci: origine, significato e tradizioni uniche - Per molte di esse, Diwali celebra il ritorno del dio Rama nella città di Ayodhya, dopo un esilio ... Segnala assodigitale.it
India, il Diwali illumina Nuova Dehli - alcuni volontari hanno acceso delle lampade a olio per illuminare il percorso che conduce al memoriale ... Lo riporta msn.com