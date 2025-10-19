Incocciati | Van Basten mi chiese la maglia Così ho fatto riconciliare Maradona e suo figlio
L'ex bomber di Milan e Napoli tra impegno politico, università e frantoio: "In politica puoi prendere gol da chi ha la tua stessa maglia. A casa mia ho dedicato un viale a Diego". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
