Inclusione scolastica L’accordo metropolitano
Verso un accordo metropolitano per l’inclusione scolastica. La bozza c’è, la firma dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. Obiettivo, garantire pari opportunità a ogni studente. Un passo avanti verso un sistema scolastico più inclusivo, passo compiuto proprio a Empoli su spinta della Rete Inclusione Empolese Valdelsa. Alla Vela di Avane venerdì è stato illustrato il percorso avviato dalla Città Metropolitana di Firenze per l’approvazione del primo accordo metropolitano per l’inclusione scolastica e formativa, previsto dall’articolo 13 della Legge 10492. Un documento atteso da anni, che punta a coordinare in modo stabile e condiviso tutti i soggetti coinvolti nel garantire il diritto allo studio degli alunni e delle alunne con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Inclusione scolastica. L’accordo metropolitano - La bozza c’è, la firma dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno. ilrestodelcarlino.it scrive
