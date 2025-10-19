Incidente via Nomentana | donna muore in ospedale dopo essere stata investita dall' autista di un bus

È morta in ospedale dopo essere stata investita dall'autista di un autobus. Laura Fiasconaro, 69 anni, è l'ultima vittima delle strade di Roma. L'incidente stradale nel pomeriggio dello scorso mercoledì sulla via Nomentana, zona Piazza Bologna. Trasportata d'urgenza in ospedale è poi deceduta. 🔗 Leggi su Romatoday.it