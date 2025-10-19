Incidente via Nomentana | donna muore in ospedale dopo essere stata investita dall' autista di un bus
È morta in ospedale dopo essere stata investita dall'autista di un autobus. Laura Fiasconaro, 69 anni, è l'ultima vittima delle strade di Roma. L'incidente stradale nel pomeriggio dello scorso mercoledì sulla via Nomentana, zona Piazza Bologna. Trasportata d'urgenza in ospedale è poi deceduta. 🔗 Leggi su Romatoday.it
#Viabilità | Tangenziale Est Incidente risolto tra Via Batteria Nomentana e Via Tiburtina-Portonaccio in direzione San Giovanni @Emergenza24 | #Luceverde - X Vai su X
Dopo il 16esimo incidente in 32 giorni, cambia il progetto all’incrocio tra via Nomentana e via Casale di San Basilio, uno dei più pericolosi della Capitale. A seguito delle proteste dei residenti e delle segnalazioni dei comitati, l’assessorato alla Mobilità, Eug - facebook.com Vai su Facebook
Tragico incidente in via Nomentana, morto ragazzo di 21 anni: grave una 16enne - Un ragazzo romano di 21 anni è morto nella serata di lunedì 22 settembre 2025 in un incidente stradale su via Nomentana, a pochi chilometri da Fonte Nuova. Da fanpage.it
Valerio Gaist morto a 21 anni nell’incidente sulla Nomentana: “Un ragazzo meraviglioso, un dolore immenso” - Si chiamava Valerio Gaist il giovane di 21 anni morto nella notte tra lunedì e martedì in un incidente su via Nomentana, nel territorio di Fonte Nuova ... fanpage.it scrive
Ancora sangue sulle strade, tre morti in incidenti - Incidente mortale ieri sera su via Salaria, oltre lo svincolo del Grande raccordo anulare di Roma. Scrive msn.com