Incidente tra due auto ad Atena Lucana | muore un' anziana

Salernotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovanna Boccia non ce l'ha fatta. È morta stanotte in seguito all'incidente di ieri pomeriggio lungo il rettilineo di San Marzano ad Atena Lucana. L'anziana di 85 anni circa era in auto con il marito quando - per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri - si è scontrata con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

