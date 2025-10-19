Incidente tra auto e moto a Strozza | 25enne ricoverato al Papa Giovanni

Ecodibergamo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IN MOTO. Due incidenti in moto in Valle Imagna e Val Taleggio domenica 19 ottobre: un 25enne a Strozza è stato soccorso e portato all’ospedale Papa Giovanni. Un 17enne ferito a Vedeseta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

