Incidente tra auto e moto a Strozza | 25enne ricoverato al Papa Giovanni

IN MOTO. Due incidenti in moto in Valle Imagna e Val Taleggio domenica 19 ottobre: un 25enne a Strozza è stato soccorso e portato all’ospedale Papa Giovanni. Un 17enne ferito a Vedeseta. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Incidente tra auto e moto a Strozza: 25enne ricoverato al Papa Giovanni

