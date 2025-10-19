Incidente sulla statale motociclisti in ospedale con l' elicottero

Genovatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intorno a mezzogiorno di domenica 19 ottobre 2025 c'è stato un incidente stradale sulla strada statale 45, a Sottocolle, entroterra genovese. Uno scontro, con dinamica in via di accertamento, tra un'automobile e una moto, con due feriti portati in ospedale.Il 118 ha inviato sul posto ambulanze. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

incidente statale motociclisti ospedaleIncidente sulla Statale 389 a Buddusò, grave un motociclista - Un motociclista di 38 anni ha perso il controllo della propria moto, finendo fuori strada dopo un violento impatto. cagliaripad.it scrive

incidente statale motociclisti ospedaleSangue sulla Statale 106 a Crotone: giovane motociclista muore in un incidente - L’impatto avrebbe coinvolto diverse auto, un camion e la moto della vittima. Scrive corrieredellacalabria.it

Buddusò, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Nuoro con l’elisoccorso - Buddusò Incidente stradale nella mattinata di oggi, giovedì 16 ottobre, lungo statale 389 all’altezza di Buddusò. Da lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Statale Motociclisti Ospedale