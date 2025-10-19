Incidente sulla statale motociclisti in ospedale con l' elicottero
Intorno a mezzogiorno di domenica 19 ottobre 2025 c'è stato un incidente stradale sulla strada statale 45, a Sottocolle, entroterra genovese. Uno scontro, con dinamica in via di accertamento, tra un'automobile e una moto, con due feriti portati in ospedale.Il 118 ha inviato sul posto ambulanze. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
