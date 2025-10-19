Incidente sulla Palermo-Catania scontro nella notte fra due auto | cinque feriti
Scontro fra due auto con cinque feriti. È bilancio di un incidente avvenuto stanotte sull'A19, nella carreggiata in direzione Palermo, nel tratto compreso tra Termini Imerese e Trabia. A lanciare l'allarme sono stati altri automobilisti che hanno visto i due mezzi distrutti dopo l'impatto.Sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
