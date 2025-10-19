Incidente sulla A1 camper fuori controllo | cinque turisti feriti
Arezzo, 19 ottobre 2025 – Cinque feriti nell’incidente che ha coinvolto un solo mezzo, un camper, sull’ Autostrada del Sole, nel tratto del Valdarno aretino. A bordo del mezzo viaggiava una famiglia tedesca; pare che all’origine dello sbandamento del mezzo, che si è schiantato di lato, ci sia lo scoppio di uno pneumatico. Sull’A1, intorno alle 15 all’altezza del chilometro 341 in direzione Roma, sono si sono così precipitati il 118 e la polizia stradale. I due adulti e i tre minori sono stati tutti portati all’ ospedale di Arezzo in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco, l’ambulanza infermierizzata di Figline Valdarno, l’auto infermierizzata e l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Incidente a San Calogero, ferita una donna nello scontro auto-camper - X Vai su X
NEL VIBONESE | Incidente auto-camper nel Vibonese, ferita una donna di 36 anni trasportata in ospedale. https://gazzettadelsud.it/?p=2114676 - facebook.com Vai su Facebook
Incidente sulla A1, camper fuori controllo: cinque turisti feriti - Arezzo, 19 ottobre 2025 – Cinque feriti nell’incidente che ha coinvolto un solo mezzo, un camper, sull’ Autostrada del Sole, nel tratto del Valdarno aretino. Secondo lanazione.it
Incidente in A1: cinque feriti, di cui tre minori - Incidente stradale nel primo pomeriggio in A1, all’altezza del km 341 in Valdarno. Si legge su teletruria.it
Un'altra domenica di code e disagi: doppio incidente su Aurelia e A1, traffico bloccato nel sud della Toscana - A Orbetello si ribalta un furgone con al traino un'autovettura e due imbarcazioni, sull'Autosole un camper. Da corrierefiorentino.corriere.it