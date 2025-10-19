Incidente sulla A1 camper fuori controllo | cinque turisti feriti

Arezzo, 19 ottobre 2025 – Cinque feriti nell’incidente che ha coinvolto un solo mezzo, un camper, sull’ Autostrada del Sole, nel tratto del Valdarno aretino. A bordo del mezzo viaggiava una famiglia tedesca; pare che all’origine dello sbandamento del mezzo, che si è schiantato di lato, ci sia lo scoppio di uno pneumatico. Sull’A1, intorno alle 15 all’altezza del chilometro 341 in direzione Roma, sono si sono così precipitati il 118 e la polizia stradale. I due adulti e i tre minori sono stati tutti portati all’ ospedale di Arezzo in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco, l’ambulanza infermierizzata di Figline Valdarno, l’auto infermierizzata e l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

