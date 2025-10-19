Incidente sulla A1 camper fuori controllo | cinque turisti feriti

Lanazione.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 19 ottobre 2025 – Cinque feriti nell’incidente che ha coinvolto un solo mezzo, un camper, sull’ Autostrada del Sole, nel tratto del Valdarno aretino. A bordo del mezzo viaggiava una famiglia tedesca; pare che all’origine dello sbandamento del mezzo, che si è schiantato di lato, ci sia lo scoppio di uno pneumatico. Sull’A1, intorno alle 15 all’altezza del chilometro 341 in direzione Roma, sono si sono così precipitati il 118 e la polizia stradale. I due adulti e i tre minori sono stati tutti portati all’ ospedale di Arezzo in codice giallo. Sul posto i vigili del fuoco, l’ambulanza infermierizzata di Figline Valdarno, l’auto infermierizzata e l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

incidente sulla a1 camper fuori controllo cinque turisti feriti

© Lanazione.it - Incidente sulla A1, camper fuori controllo: cinque turisti feriti

Leggi anche questi approfondimenti

incidente a1 camper fuoriIncidente sulla A1, camper fuori controllo: cinque turisti feriti - Arezzo, 19 ottobre 2025 – Cinque feriti nell’incidente che ha coinvolto un solo mezzo, un camper, sull’ Autostrada del Sole, nel tratto del Valdarno aretino. Secondo lanazione.it

incidente a1 camper fuoriIncidente in A1: cinque feriti, di cui tre minori - Incidente stradale nel primo pomeriggio in A1, all’altezza del km 341 in Valdarno. Si legge su teletruria.it

incidente a1 camper fuoriUn'altra domenica di code e disagi: doppio incidente su Aurelia e A1, traffico bloccato nel sud della Toscana - A Orbetello si ribalta un furgone con al traino un'autovettura e due imbarcazioni, sull'Autosole un camper. Da corrierefiorentino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente A1 Camper Fuori