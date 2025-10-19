Incidente sul lavoro a Torino | morto 41enne residente in Puglia Ieri
L’uomo era residente in Puglia, secondo quanto ha comunicato il sindaco di Torino in un messaggio di cordoglio. Così come ha sede in Puglia l’azienda appaltatrice del lavoro per Torino expo con il cantiere aperto in cui lavorava il 41enne di origine nigeriana. L'articolo Incidente sul lavoro a Torino: morto 41enne residente in Puglia Ieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
