incidente sul lavoro a foligno operaio di 44 anni muore schiacciato dal proprio trattore

Un uomo di 44 anni ha perso la vita nelle campagne di Foligno, in provincia di Perugia. L’uomo è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando e che si è ribaltato nel campo di proprietà, in località Lirè. Inutili i soccorsi. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare la salma e il mezzo che non è stato sequestrato. Accertamenti dei carabinieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

