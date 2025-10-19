incidente sul lavoro a foligno anziano muore schiacciato dal proprio trattore

Un uomo di 81 anni è morto in seguito al ribaltamento di un trattore con cui stava lavorando in un terreno agricolo nella zona di Foligno. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con una squadra in località Liè. Sul posto anche personale del 118 e i carabinieri per ricostruire quanto successo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

