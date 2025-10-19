Incidente sul lavoro a Foligno anziano muore schiacciato dal proprio trattore
Un uomo di 81 anni è morto in seguito al ribaltamento di un trattore con cui stava lavorando in un terreno agricolo nella zona di Foligno. Lo riferiscono i vigili del fuoco intervenuti con una squadra in località Liè. Sul posto anche personale del 118 e i carabinieri per ricostruire quanto successo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un altro incidente sul lavoro: ferita una donna di 39 anni a Poggibonsi località Bellavista. Intervengono 118 e vigili del fuoco Vai su Facebook
Torino Esposizioni, incidente sul lavoro: operaio muore nel cantiere @TgrRaiPiemonte https://rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/10/torino-incidente-sul-lavoro-quarantunenne-muore-in-un-cantiere-2c7051a7-4675-4f93-9e7c-91025f770fe9.html?wt_mc=2.w - X Vai su X
Incidente sul lavoro a Foligno, operaio di 44 anni muore schiacciato dal proprio trattore - Un uomo di 44 anni ha perso la vita nelle campagne di Foligno , in provincia di Perugia. Si legge su msn.com
Foligno, si ribalta col trattore e muore a 44 anni - Un uomo di 44 anni è morto domenica a Liè, nel comune di Foligno, dopo essersi ribaltato con il trattore mentre lavorava in un terreno agricolo. Scrive umbria24.it
Si ribalta con il trattore nelle campagne di Foligno: muore a 44 anni - I vigili del fuoco di Foligno sono intervenuti, alle ore 13. Da corrieredellumbria.it