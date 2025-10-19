Incidente stradale | moto contro auto morto 22enne

Quotidianodipuglia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova tragedia scuote il quartiere Japigia di Bari. Attorno alle ore 19:00 si è verificato un incidente mortale in Via Gentile, costato la vita a un giovane. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

incidente stradale moto contro auto morto 22enne

© Quotidianodipuglia.it - Incidente stradale: moto contro auto, morto 22enne

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

incidente stradale moto controScontro tra auto e moto, deceduto 17enne a Pistoia - Un giovane di 17 anni è morto ieri sera in seguito a un gravissimo incidente stradale, avvenuto in via Dalmazia a Pistoia. Riporta ansa.it

incidente stradale moto controFrontale sulla Briantea: muore in moto Mauro Carraro, gravissima la moglie - Motocicletta e auto si sono scontrati frontalmente per terminare la corsa contro il palo di un cartello stradale ... Secondo ilgiorno.it

incidente stradale moto controSi scontra in moto contro un'auto, diciannovenne muore sulla statale 106 - L'incidente é avvenuto a Crotone, in località Passovecchio. Secondo rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Moto Contro