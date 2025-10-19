Incidente mortale nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. Un’auto con a bordo 5 giovani si è schiantata contro una fontana al centro della rotatoria di via Verdi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. Tre ventenni sono morti sul colpo. Un quarto giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Bassano del Grappa in codice rosso, con fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto occupante dell’auto ha riportato ferite di media entità. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Incidente stradale ad Asiago: morti tre ventenni