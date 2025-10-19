Incidente stradale ad Asiago | morti tre ventenni
Incidente mortale nella notte ad Asiago, in provincia di Vicenza. Un’auto con a bordo 5 giovani si è schiantata contro una fontana al centro della rotatoria di via Verdi. Lo scontro è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino. Tre ventenni sono morti sul colpo. Un quarto giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Bassano del Grappa in codice rosso, con fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. Un quinto occupante dell’auto ha riportato ferite di media entità. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del Suem (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) e le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? #Loja - in Ecuador, due giovani donne sono rimaste coinvolte in un piccolo incidente stradale. Ma invece di reagire con rabbia o discutere, come spesso accade, una volta scese dalle auto si sono abbracciate, offrendo conforto e sostegno reciproco. Il vide - facebook.com Vai su Facebook
In caso di incidente stradale con #animali selvatici è possibile segnalare il sinistro alla Regione Piemonte con la piattaforma Nembo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/portale-caccia-sinistri-stradali-fauna-selvatica-nembo… - X Vai su X
L’auto si schianta sulla fontana alla rotatoria, dramma ad Asiago: 3 ventenni morti e due feriti - L’auto con i cinque giovani ha impattato a forte velocità contro la fontana che fa da rotatoria danneggiandola e ... fanpage.it scrive
Incidente stradale ad Asiago: morti tre ventenni - Drammatico incidente nella notte: 5 giovani coinvolti, tre morti sul colpo e un ferito grave trasportato in codice rosso ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Incidente stradale ad Asiago, auto si schianta contro una fontana: muoiono tre giovani - L’auto con cinque ragazzi a bordo si è schiantata contro una fontana al centro di una rotatoria. Secondo affaritaliani.it