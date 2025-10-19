Incidente stradale ad Asiago auto si schianta contro una fontana | morti tre giovani

Nel corso della notte appena trascorsa ad Asiago, in provincia di Vicenza, 3 ragazzi perdono la vita in un incidente stradale. Secondo quanto riportato dall'edizione online del Giornale di Vicenza l'automobile, che trasportava i 5 ragazzi si è violentemente schiantata contro una fontana posta al centro di una rotatoria. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Incidente stradale ad Asiago, auto si schianta contro una fontana: morti tre giovani

