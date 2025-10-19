Incidente stradale ad Asiago auto si schianta contro una fontana | morti tre giovani

Affaritaliani.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della notte appena trascorsa ad Asiago, in provincia di Vicenza, 3 ragazzi perdono la vita in un incidente stradale. Secondo quanto riportato dall'edizione online del Giornale di Vicenza l'automobile, che trasportava i 5 ragazzi si è violentemente schiantata contro una fontana posta al centro di una rotatoria. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

incidente stradale ad asiago auto si schianta contro una fontana morti tre giovani

© Affaritaliani.it - Incidente stradale ad Asiago, auto si schianta contro una fontana: morti tre giovani

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente stradale asiago autoIncidente stradale ad Asiago, auto si schianta contro una fontana: muoiono tre giovani - L’auto con cinque ragazzi a bordo si è schiantata contro una fontana al centro di una rotatoria. Secondo affaritaliani.it

incidente stradale asiago autoL’auto si schianta sulla fontana alla rotatoria, dramma ad Asiago: 3 ventenni morti e due feriti - L’auto con i cinque giovani ha impattato a forte velocità contro la fontana che fa da rotatoria danneggiandola e ... Da fanpage.it

incidente stradale asiago autoIncidente stradale ad Asiago: morti tre ventenni - Drammatico incidente nella notte: 5 giovani coinvolti, tre morti sul colpo e un ferito grave trasportato in codice rosso ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Stradale Asiago Auto