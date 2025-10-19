Incidente nella notte ad Asiago | tre morti

L'impatto con una fontana a forte velocità ripreso dalle telecamere L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

incidente notte asiago treAsiago, tre ventenni morti nella notte. L’auto si è schiantata contro una fontana - Un amico è ferito grave, illeso un quinto giovane ... Lo riporta quotidiano.net

incidente notte asiago treVicenza, schianto nella notte ad Asiago: morti tre ventenni - L'auto con a bordo tutti i giovani si è schiantata contro la fontana posta al centro di una rotatoria. tg24.sky.it scrive

incidente notte asiago treAsiago, si schiantano contro la fontana: tre ragazzi muoiono sul colpo. Due feriti - Tragico incidente nella notte ad Asiago (Vicenza): sono morti tre ragazzi sui venta'anni mentre un quarto giovane ha riportato fratture varie della teca cranica e contusioni cerebrali e toraciche. tg.la7.it scrive

