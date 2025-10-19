Incidente in via Sciuti auto e scooter si schiantano all' incrocio | grave un 25enne
Tragico schianto in via Sciuti. Un ragazzo di 25 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni in seguito a un incidente avvenuto nella notte, poco prima delle due, all'incrocio con via Principe di Paternò. A scontrarsi lo scooter Honda Sh guidato dal giovane (M. D. le iniziali), che viaggiava. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Macchina ferma per incidente poco prima dell'uscita di lastra a Signa direzione Firenze. - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Quarto nei pressi della Montagna Spaccata: auto si ribalta, soccorsi sul posto - Grave incidente stradale, nella serata di oggi, nei pressi della Montagna Spaccata, tra Quarto e Pozzuoli. Si legge su msn.com
Incidente mortale a Scandicci, ciclista investito da un'auto perde la vita - L'impatto provocato probabilmente dal sole basso che ha tolto visibilità al conducente della vettura. Come scrive msn.com