Incidente in via Gentile a Bari | motociclista morto dopo scontro con auto
Un motociclista è morto a seguito di un incidente avvenuto in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari, attorno alle 19.Secondo le prime informazioni vi è stato uno scontro tra una moto e un auto. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118. I rilievi sono a cura della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altre letture consigliate
Buonasera, questa sera si è verificato un incidente sulla tangenziale di Cremona, poco dopo i Vigili del Fuoco. Una signora molto gentile ha aiutato l’autista dell’auto a spostarla per poter soccorrere il motociclista. Abbiamo delle foto della signora, ma purtropp - facebook.com Vai su Facebook
Bari, tragedia in via Gentile: muore un motociclista di 22 anni dopo lo scontro con un’auto - Si è trasformato in tragedia l’incidente avvenuto nella serata di ieri in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari. Scrive baritalianews.it
Bari, violento incidente in via Gentile: grave un motociclista dopo lo scontro con un’auto - Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari. Segnala msn.com
Incidente stradale: moto contro auto, morto 22enne - Attorno alle ore 19:00 si è verificato un incidente mortale in Via Gentile, costato la vita a un ... Da msn.com