Incidente in via Gentile a Bari | motociclista grave dopo scontro con auto

Un moticiclista è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente avvenuto in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari, attorno alle 19.Secondo le prime informazioni vi è stato uno scontro tra una moto e un auto. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 per i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Baritoday.it