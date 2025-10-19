Incidente in via Gentile a Bari | motociclista grave dopo scontro con auto
Un moticiclista è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente avvenuto in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari, attorno alle 19.Secondo le prime informazioni vi è stato uno scontro tra una moto e un auto. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 per i primi soccorsi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Buonasera, questa sera si è verificato un incidente sulla tangenziale di Cremona, poco dopo i Vigili del Fuoco. Una signora molto gentile ha aiutato l’autista dell’auto a spostarla per poter soccorrere il motociclista. Abbiamo delle foto della signora, ma purtropp - facebook.com Vai su Facebook
Bari, tragedia in via Gentile: muore un motociclista di 22 anni dopo lo scontro con un’auto - Si è trasformato in tragedia l’incidente avvenuto nella serata di ieri in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari. baritalianews.it scrive
Bari, violento incidente in via Gentile: grave un motociclista dopo lo scontro con un’auto - Un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in via Gentile, nel quartiere Japigia di Bari. Scrive msn.com
Tragedia a Bari, schianto auto-moto in via Gentile: muore 22enne - Tragedia a Bari dove un 22enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in via Gentile. msn.com scrive