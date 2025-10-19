Incidente in galleria sulla A23 ferite due persone

Un incidente, all'interno della galleria autostradale lungo la A23, si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica 19 ottobre 2025, intorno alle ore 16.00.Nell'incidente, avvenuto in direzione Tarvisio all'interno del tunnel in comune di Trasaghis, sono rimaste coinvolte due vetture a bordo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

