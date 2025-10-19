Incidente in Autostrada | morto un uomo ferita la moglie

Quotidianodipuglia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale ieri pomeriggio sull'Autostrada A16, vicino al casello di Grottaminarda in direzione Napoli. A perdere la vita il 62enne Alessandro Sozzo di Altamura. In gravi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

incidente in autostrada morto un uomo ferita la moglie

© Quotidianodipuglia.it - Incidente in Autostrada: morto un uomo, ferita la moglie

Scopri altri approfondimenti

incidente autostrada morto uomoIncidente in Autostrada: morto un uomo, ferita la moglie - Incidente mortale ieri pomeriggio sull'Autostrada A16, vicino al casello di Grottaminarda in direzione Napoli. Lo riporta quotidianodipuglia.it

incidente autostrada morto uomoIncidente a Grottaminarda, scontro in autostrada: morto 62enne, grave donna di 53 anni - Drammatico incidente lungo l’autostrada A16 Napoli- Come scrive msn.com

incidente autostrada morto uomoAuto di coniugi di Altamura finisce fuori strada in A16: morto l'uomo 62enne, ferita la moglie - La moglie, altamurana, di 53 anni, è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Avellino ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Autostrada Morto Uomo