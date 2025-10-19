Incidente in autostrada | morto 62enne di Altamura Era in auto con la moglie

Noinotizie.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’auto stava percorrendo l’autostrada A16. All’altezza di Grottaminarda, per cause da dettagliare, l’incidente. Il conducente, 62 anni, di Altamura, è morto. In macchina era presente anche la moglie, rimasta ferita. Ne dà notizia Bari today.         L'articolo Incidente in autostrada: morto 62enne di Altamura Era in auto con la moglie proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

