Incidente in A1 camper si ribalta | cinque feriti trasportati all’ospedale di Arezzo

Lortica.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica sull’ autostrada A1, in direzione sud, all’altezza del chilometro 341, dove un camper è rimasto coinvolto in un incidente. L’allarme è scattato poco dopo le 15, con l’attivazione immediata del 118 dell’ASL Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, un’ ambulanza infermierizzata di Figline Valdarno, un’ auto infermierizzata e un mezzo BLSD della Misericordia di Terranuova Bracciolini. A bordo del camper viaggiavano cinque persone: un uomo, una donna — le cui generalità non sono state ancora rese note — e tre minori. Tutti i feriti sono stati soccorsi e trasportati in codice 2 (condizioni di media gravità) al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

incidente in a1 camper si ribalta cinque feriti trasportati all8217ospedale di arezzo

© Lortica.it - Incidente in A1, camper si ribalta: cinque feriti trasportati all’ospedale di Arezzo

