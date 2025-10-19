Incidente in A1 camper si ribalta | cinque feriti trasportati all’ospedale di Arezzo
Attimi di paura nel pomeriggio di domenica sull’ autostrada A1, in direzione sud, all’altezza del chilometro 341, dove un camper è rimasto coinvolto in un incidente. L’allarme è scattato poco dopo le 15, con l’attivazione immediata del 118 dell’ASL Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco, un’ ambulanza infermierizzata di Figline Valdarno, un’ auto infermierizzata e un mezzo BLSD della Misericordia di Terranuova Bracciolini. A bordo del camper viaggiavano cinque persone: un uomo, una donna — le cui generalità non sono state ancora rese note — e tre minori. Tutti i feriti sono stati soccorsi e trasportati in codice 2 (condizioni di media gravità) al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it
