Incidente con la moto in Liguria | morta 32enne ufficiale di Marina originaria di Casamassima

Una tenente di vascello 32enne della Marina originaria di Casamassima, Federica Tripoli, è morta dopo un incidente avvenuto in provincia di La Spezia.La donna era alla guida della sua moto quando si è verificato lo schianto. La 32enne, soccorsa e trasportata in ospedale a Genova, è deceduta a. 🔗 Leggi su Baritoday.it

