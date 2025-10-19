Incidente Asiago morti sul colpo tre ventenni Geko Nik e Pietro | i profili degli amici con la passione per lo sci

Tra le curve delle piste innevate e le lunghe giornate passate sui banchi di scuola, Riccardo Gemo e Nicola Xausa avevano costruito un legame profondo. Uniti dalla passione per lo sci e dagli. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Incidente Asiago, morti sul colpo tre ventenni. Geko, Nik e Pietro: i profili degli amici con la passione per lo sci

