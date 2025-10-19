Incidente Asiago la rivelazione Gravi precedenti nello stesso luogo
Prima dell'incidente di Asiago ci sono stati altri gravi schianti, lo rivela il sindaco del paese Roberto Rigoni Stern. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Leggi anche questi approfondimenti
Mirko Bez, il ferito più grave dell’incidente avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza), presenta un lieve ematoma subdurale a quanto emerso dalla prima tac. Attualmente è ricoverato in terapia semintensiva a Bassano del Grappa. L’altro giovane sopravvissuto Vai su Facebook
Asiago, chi sono i ragazzi morti nell'incidente stradale. Il sindaco: "L'auto viaggiava a velocità folle" - X Vai su X
Asiago, auto contro una fontana: nell'incidente morti tre ragazzi. Si salvano gli altri due a bordo - Tre ragazzi di 20 anni hanno perso la vita questa notte ad Asiago, nel Vicentino, a causa di un incidente stradale. Secondo iltempo.it
Asiago, auto si schianta contro una fontana: morti tre ventenni vicentini, un ferito grave - Leggi su Sky TG24 l'articolo Asiago, auto si schianta contro una fontana: morti tre ventenni vicentini, un ferito grave ... tg24.sky.it scrive
Incidente Asiago, auto si schianta contro la fontana della rotatoria: morti tre 20enni, un ferito grave. Il sindaco: «Andavano a velocità folle» - È il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza). ilmattino.it scrive