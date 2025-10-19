Incidente Asiago auto si schianta contro la fontana della rotatoria | morti tre 20enni un ferito gravissimo

Tre 20enni morti e un ferito grave. È il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza). Un quinto occupante dell'auto è rimasto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Incidente Asiago, auto si schianta contro la fontana della rotatoria: morti tre 20enni, un ferito gravissimo

