Incidente Asiago auto si schianta contro la fontana della rotatoria | morti tre 20enni un ferito grave Il sindaco | Andavano a velocità folle

Ilmessaggero.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre 20enni morti e un ferito grave. È il bilancio di un drammatico incidente avvenuto nella notte ad Asiago (Vicenza). Un quinto occupante dell'auto è rimasto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

incidente asiago auto si schianta contro la fontana della rotatoria morti tre 20enni un ferito grave il sindaco andavano a velocit224 folle

© Ilmessaggero.it - Incidente Asiago, auto si schianta contro la fontana della rotatoria: morti tre 20enni, un ferito grave. Il sindaco: «Andavano a velocità folle»

Altri contenuti sullo stesso argomento

incidente asiago auto schiantaIncidente stradale ad Asiago, auto si schianta contro una fontana: muoiono tre giovani - L’auto con cinque ragazzi a bordo si è schiantata contro una fontana al centro di una rotatoria. Lo riporta affaritaliani.it

incidente asiago auto schiantaL’auto si schianta sulla fontana alla rotatoria, dramma ad Asiago: 3 ventenni morti e due feriti - L’auto con i cinque giovani ha impattato a forte velocità contro la fontana che fa da rotatoria danneggiandola e ... Segnala fanpage.it

incidente asiago auto schiantaVicenza, auto si schianta contro fontana: morti tre ragazzi ad Asiago. Due giovani feriti - Tre ragazzi ventenni sono morti a causa di un incidente stradale che si è verificato nella notte, intorno alle ore 3, ad Asiago, in provincia di Vicenza. Scrive lapresse.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Asiago Auto Schianta