Incidente all' alba | scontro tra due auto al solito incrocio della morte

BRINDISI - Un nuovo incidente ha movimentato la mattinata di oggi (19 ottobre 2025), a Brindisi, in corrispondenza con il cosiddetto "incrocio della morte", uno dei punti più nevralgici della città. Lo scontro, avvenuto nelle prime ore della giornata, ha coinvolto una Mercedes e una Fiat 500. La. 🔗 Leggi su Brindisireport.it